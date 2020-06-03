    03 июня 2020, 20:59

    Бегающие по Петербургу лоси попали на видео

    Артур Блянихов

    Пользователи соцсетей заметили трех лосей, которые перебегали проезжую часть в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, диких животных увидели на Планерной улице в Приморском районе. Друг за другом они быстро перебежали дорогу и не попали под колеса приближающихся авто. Очевидцы засняли лосей на видео и выложили ролик в сеть.

    «В Девяткино неделю назад тоже один бегал. Очень много стало появляться их в городе», — обратили внимание пользователи соцсетей.