Бегающие по Петербургу лоси попали на видео

По данным издания, диких животных увидели на Планерной улице в Приморском районе. Друг за другом они быстро перебежали дорогу и не попали под колеса приближающихся авто. Очевидцы засняли лосей на видео и выложили ролик в сеть.

«В Девяткино неделю назад тоже один бегал. Очень много стало появляться их в городе», — обратили внимание пользователи соцсетей.