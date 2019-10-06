«Бегает, как обычный ребенок»: родители рассказали о восстановлении Вани Фокина из Магнитогорска

Мальчик Ваня Фокин, которого нашли под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома, сделал первые шаги. Малыш еще ездит на реабилитацию в Челябинск, но то несчастье уже в прошлом: мальчик бегает, как обычный ребенок. Об этом «360» рассказали родители малыша — Ольга и Евгений Фокины.

В декабре они еще раз поедут на реабилитацию в Челябинск. Тем не менее серьезных последствий для здоровья удалось избежать. «Он уже бегает, как обычный ребенок», — рассказал Евгений Фокин.

А еще малыш хорошо общается с братом. Старший ребенок теперь не ревнует, когда младшему уделяют больше внимания в силу ранее полученной травмы. «Все нормально, все в своем русле давно», — отметил папа малыша.

О здоровье Вани «360» рассказала и его мама Ольга Фокина. Ходить мальчик начал с начала октября, потихоньку делает первые шаги. Никаких негативных последствий после ЧП нет.

Тем не менее пока что приходится время от времени ездить к врачу по поводу ноги — других проблем со здоровьем у мальчика нет. Нерв еще поврежденный, полностью не восстановился. Поэтому родители возят ребенка на курсы, в рамках которых проходит реабилитация. Ваня ходит на массаж, ЛФК, механотерапию. Кроме того, его возят к медикам в Челябинск.

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«Немножко приспособился, но все равно немного есть неправильное вот это положение», — рассказала Ольга Фокина.

В 2020 году малыш пойдет в детский сад. А пока что он учится разговаривать. Сейчас ребенок говорит «баба», «деда», «нельзя», «да».

В конце декабря 2018 года в Магнитогорске взорвался бытовой газ. Из-за этого обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома. Спасатели нашли под завалами тела 39 человек.

10-месячный Ваня Фокин пролежал на морозе в -30 градусов более 35 часов. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, переохлаждение и обморожение. Малыш выжил благодаря тому, что лежал в кроватке и был тепло укутан. Спецбортом ребенка привезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Неделю медики боролись за его жизнь и в итоге спасли от ампутации обмороженную ногу малыша.