Общество 22 декабря 2022, 18:38 Бедрос Киркоров напомнил, за кого советские воины шли в бой во время ВОВ Артист Бедрос Киркоров: в Великую Отечественную войну люди шли умирать за Сталина и Родину Телеканал «360»

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Советские солдаты во время Великой Отечественной войны шли в бой за Родину и Йосифа Сталина. Об этом на торжественном вечере, приуроченном ко дню рождения советского лидера рассказал народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров.

«Что значит для русского народа День Победы? Во время войны люди шли на смерть, за Родину и Сталина. Я еще ребенком встречал в Болгарии советских танкистов, никогда не забуду этого. Тогда СССР выиграл войну благодаря всем военачальникам. Были герои, которые защищали Родину», — сказал Киркоров.

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Артист отметил, что нынешняя Россия не ослабла, у нее тоже есть люди, способные надежно защитить страну.

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«Россия — божие государство. Пойдите в церковь, почувствуйте запах горящих свечей и бодрого русского православия. Именно с Богом Россия побеждает. Нельзя забывать Александра Невского и Суворова», — добавил он.

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