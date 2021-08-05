Бедным россиянам предложили давать сертификаты на покупку еды и лекарств

Малоимущим россиянам предложили выдавать продовольственно-лекарственные сертификаты. Они похожи на продуктовые карточки, но по ним можно будет еще приобрети таблетки. Идею озвучили в Госдуме.

О новой инициативе сообщил у себя Telegram-канале один из авторов документа, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов.

Предполагается, что такие сертификаты могли бы выдаваться малоимущим семьям, одиноким россиянам, у которых средний доход ниже прожиточного минимума, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Номинальная стоимость сертификата должна быть на уровне 30% от прожиточного минимума. Сейчас он установлен на уровне 11 653 рублей. Для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, а для пенсионеров — 10 022 рубля.

Пользоваться сертификатам «на бедность» можно будет не везде, а только в магазинах и аптеках, которые заключили договор с местными властями.

Нилов отметил, что авторы проекта хотели уйти от карточного негативного шлейфа, поэтому предложили использовать термин «сертификат».

«В любом случае авторство идеи мы себе не приписываем: иначе уже набежали бы руководители той же КПСС с ее советскими карточками (помните? Я помню) или американцы, которые такими карточками обеспечивают десятки миллионов сограждан», — добавил он.

По его словам, называть это можно как угодно, смысл остается один: это поддержка нуждающихся. Мировая практика уже не раз подтвердила эффективность подобной меры, заключил депутат.

В конце прошлого года в России уже предлагали ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов. С такой инициативой выступила глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина.