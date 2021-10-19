Бедных в России решили считать по-новому

Росстат решил усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян. Особенное внимание планируется уделить многодетным семьям и пожилым людям. Запрос на разработку новых методик опубликовал Росстат.

Федеральная служба государственной статистики разместила на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы. Общая сумма лота — 3,52 млн рублей. Новые методы должны быть подготовлены к середине декабря текущего года. Срок подачи заявок закончился 18 октября, пишет РБК.

Авторы исследования должны будут разработать рекомендации по выборочному наблюдению за финансовым положением россиян. Планируется, что доходы одних и тех же лиц будут оценивать долгое время — как минимум один год и более.

«Мы планируем оценивать малые группы, информация о которых в силу разных причин не представлена. Это могут быть группы с высокими доходами или люди с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идет о семьях с детьми и людях старшего возраста», — отметили в пресс-службе Росстата.

Кроме того, в планах — изучить и еще одну проблему. Не все адресаты социальной поддержки в ней нуждаются. Например, не все семьи используют бесплатный проезд на общественном транспорте. Выходит, что одним россиянам не хватает льгот, а другие не имеют возможности ими воспользоваться.

Вопросы бедности населения России планируют решать на государственном уровне. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в ближайшее время комитеты нижней палаты парламента представят свои предложения.