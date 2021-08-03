Кудрин назвал способ вдвое снизить бедность в России

Уровень бедности в России можно снизить сразу в два раза, если воспользоваться мерами социальной поддержки. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», — сказал Кудрин в интервью РБК.

Он пояснил, что одним из способов борьбы с бедностью является предоставление выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Также пособия должны получать нуждающиеся люди более старшего возраста. При этом для поддержки действительно нуждающихся необходимо применять дифференцированный подход исходя из суммы заработка семьи.

«С учетом многофакторной модели нуждаемости, которая подразумевает, что если у тебя есть вторая квартира или вторая машина, то ты ограничен в получении социальной выплаты. С учетом этого ограничения мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое», — отметил глава Счетной палаты.

По словам Кудрина, сейчас правительство готовит меры социальной поддержки. Он не стал приводить подробностей, но назвал разрабатываемую модель разумной.