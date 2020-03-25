Беби-бум ждут в Санкт-Петербурге в 2021 году после карантина

По словам психолога, во время изоляции люди остаются один на один со своими переживаниями и тревогами. Один из способов отвлечься — получение удовольствия. Например, сериалы, еда и секс.

«Надеюсь, хоть что-то хорошее из этой ситуации будет. Возможно, будет беби-бум», — рассказала Токарева.