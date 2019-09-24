Be my love: легендарные романтические хиты прозвучат на сцене «Русской филармонии»

Be my love! — Будь моей любовью! Эти слова звучат как прекрасная мелодия, а в сочетании с музыкой превращаются во вдохновенное признание в любви! Впрочем, как и все песни этого концерта.

«Be my love» в исполнении Марио Ланца впервые прозвучала в фильме «Любимец Нового Орлеана». После этого фильма тогда еще совсем неизвестный певец превратился в суперзвезду, а тираж пластинок с песней «Be my love» только в США превысил десять миллионов экземпляров.

Романтические хиты и дуэты из репертуара Хулио Иглесиаса и Дайаны Росс, Андреа Бочелли и Селин Дион, Лайзы Минелли, Шарля Азнавура, Барбары Стрейзанд, Мирей Матье, Кристины Агилеры, Энрике Иглесиаса и других звезд исполнят солистка Государственного академического Большого театра России Дарья Зыкова и солист Лейпцигского оперного театра Сергей Писарев с Симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония». За дирижерским пультом известный итальянский дирижер и композитор Роберто Молинелли, маэстро успешно сотрудничал с такими мировыми звездами как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман и др.

Начало в 19.00

Категория 6+

Подробности: http://www.orchestra.ru

Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99.

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