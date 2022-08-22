«Би-би-си» отозвала лицензию на свой контент в России

Британская корпорация «Би-би-си» заявила об отзыве лицензии на свой контент в России, сообщил РБК. Некоторые произведенные студией сериалы больше нельзя посмотреть на «Кинопоиске» и в других российских онлайн-кинотеатрах, в то же время многие ленты по-прежнему доступны.

«Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей», — сообщила «Би-би-си» изданию.

Из числа предлагаемых для просмотра на «Кинопоиске» исчезли «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение».

«Информация, что на „Кинопоиске“ исчезли все сериалы „Би-би-си“, неверная. Популярные у подписчиков „Яндекс.Плюса“ сериалы „Би-би-си“ по-прежнему доступны на сервисе — „Доктор Кто“, „Дареллы“, „Вызовите акушерку“, „Детективы из Челси“, „Будет больно“ и десятки других», — отметили при этом в «Кинопоиске».

Представители сервиса признали, что сейчас продление прав на зарубежный контент чаще затягивается и часть произведений удаляется, но в то же время продолжают выходить зарубежные новинки.