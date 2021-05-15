Базу для усыновления замороженных эмбрионов предложили сделать в РПЦ

Правовую базу для усыновления замороженных эмбрионов необходимо создать в России. В дальнейшем криоконсервация должна быть запрещена, заявили священники Русской православной церкви (РПЦ).

«В России сейчас нет никаких юридических основ для усыновления эмбрионов. Возможно, усиление общественной дискуссии на эту тему поспособствует юридическому закреплению эмбриона как человека», — привело РИА «Новости» слова ассистента кафедры гуманитарных наук Сеченовского Университета священника Романа Тарабрина.

Священнослужитель отметил, что признание эмбриона как личности крайне важно с момента зачатия. Женщины смогут их усыновлять, а после подсадки рожать и воспитывать. Тарабрин подчеркнул, что эмбрионы не могут лежать вечно, даже в замороженном виде.

«По-моему, был случай рождения детей после 10 лет заморозки. Сейчас эмбрионы хранятся 15-20 лет, но неизвестно, что с ними будет потом, не факт, что они смогут выжить», — пояснил он.

Священник добавил, что Церковь также выступает за запрет на заморозку эмбрионов. В конечном итоге это приведет к отказу от криоконсервации лишних эмбрионов.