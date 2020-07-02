Базу данных застрявших туристов продавали за биткоины через Twitter МИД РФ. Это был взлом

В каждом из файлов хранятся 150 тысяч сведений о гражданах России, включая платежную информацию. В твитах также говорится, что достоверность объявлений подтверждается самим фактом поста в официальном аккаунте.

Позже стало известно, что соцсеть была взломана. Эту информацию изданию «Подъем» подтвердила официальный представитель министерства Мария Захарова. Объявления все еще висят в аккаунте и продолжают набирать лайки. Доступ к аккаунту для МИДа еще не восстановлен.