Базу данных застрявших туристов продавали за биткоины через Twitter МИД РФ. Это был взлом
В официальном Twitter-аккаунте ситуационно-кризисного центра МИД РФ уже больше 12 часов «висят» опубликованными два поста. В них авторы предлагают купить две базы данных российских туристов, застрявших на зарубежных курортах. Стоимость — 66 биткоинов за каждую. В министерстве уже подтвердили взлом, сообщает «Подъем».
В каждом из файлов хранятся 150 тысяч сведений о гражданах России, включая платежную информацию. В твитах также говорится, что достоверность объявлений подтверждается самим фактом поста в официальном аккаунте.
Позже стало известно, что соцсеть была взломана. Эту информацию изданию «Подъем» подтвердила официальный представитель министерства Мария Захарова. Объявления все еще висят в аккаунте и продолжают набирать лайки. Доступ к аккаунту для МИДа еще не восстановлен.