Базовый оклад учителя предложили повысить в России

Оклад учителей должен в три раза превышать прожиточный минимум в регионе. Заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев собрался внести соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента. Работу над документом почти завершили.

«Работа над этим законопроектом почти завершена. Скорее всего, мы внесем его в четверг», — приводит РИА «Новости» слова депутата.

В пояснительной записке к поправкам говорится, что прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составляет 11 653 рубля, а это значит, что школьные педагоги в регионах будут получать базовый оклад в размере около 35 тысяч рублей. Авторы законопроекта предусмотрели и максимальную разницу между зарплатами учителей и директоров школ.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил, что бюджетники на Западе получают значительно больше, чем в России, из-за высокой производительности труда. По его словам, решить проблему повышением бюджетных расходов нельзя. Кудрин уверен, что для этого нужно менять систему образования и здравоохранения в стране.