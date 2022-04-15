База образцов жизненно необходимых лекарств появится в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, предписывающий фармацевтическим компаниям создать базу образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщил «Ридус».

На начальном этапе работы правительство готовы выделить фармкомпаниям 300 миллионов рублей для создания не менее 300 образцов лекарств. В базу будут находиться образцы, нужные для сравнения действующих веществ препаратов при промышленном производстве.

«Вопрос о создании базы стандартных образцов ЖНВЛП стоит довольно давно. Планировалось все это сделать на базе одной из лабораторий Росздравнадзора, которая расположена в Ярославле. Лабораторию эту запустили еще в прошлом году, базу начали потихоньку создавать — не торопились, так как не было проблем с доставкой этих образцов. Сейчас ситуация ухудшилась, поэтому банк образцов ЖНВЛП создают в оперативном порядке», — объяснил изданию глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.