База данных злостных нарушителей ПДД появится в России в 2021 году

«Планируется, что она начнет свою работу в начале года», — рассказали агентству в МВД. Точную дату запуска проекта в ведомстве не озвучили.

Эту цифровую платформу разрабатывают совместно с Минкомсвязью России. База данных позволит компаниям проверять водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав. В нее внесут сведения обо всех нарушителях — россиянах и иностранцах.

Узнавать информацию о водительских правах через базу данных ГИБДД разрешат агрегаторам такси и каршеринговым компаниям. В МВД добавили, что время от времени онлайн-платформу будут использовать для массовых проверок в автоматическом режиме. Их основная цель — профилактика нарушений правил дорожного движения.