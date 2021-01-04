База данных злостных нарушителей ПДД появится в России в 2021 году
В наступившем году в России создадут онлайн-базу данных, в которую внесут информацию о злостных нарушителях правил дорожного движения. Ей смогут пользоваться агрегаторы такси и каршеринговые компании, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России.
«Планируется, что она начнет свою работу в начале года», — рассказали агентству в МВД. Точную дату запуска проекта в ведомстве не озвучили.
Эту цифровую платформу разрабатывают совместно с Минкомсвязью России. База данных позволит компаниям проверять водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав. В нее внесут сведения обо всех нарушителях — россиянах и иностранцах.
Узнавать информацию о водительских правах через базу данных ГИБДД разрешат агрегаторам такси и каршеринговым компаниям. В МВД добавили, что время от времени онлайн-платформу будут использовать для массовых проверок в автоматическом режиме. Их основная цель — профилактика нарушений правил дорожного движения.