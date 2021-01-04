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    04 января 2021, 08:21

    База данных злостных нарушителей ПДД появится в России в 2021 году

    Андрей Иванов

    В наступившем году в России создадут онлайн-базу данных, в которую внесут информацию о злостных нарушителях правил дорожного движения. Ей смогут пользоваться агрегаторы такси и каршеринговые компании, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России.
    База данных злостных нарушителей ПДД появится в России в 2021 году

    «Планируется, что она начнет свою работу в начале года», — рассказали агентству в МВД. Точную дату запуска проекта в ведомстве не озвучили.

    Эту цифровую платформу разрабатывают совместно с Минкомсвязью России. База данных позволит компаниям проверять водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав. В нее внесут сведения обо всех нарушителях — россиянах и иностранцах.

    Узнавать информацию о водительских правах через базу данных ГИБДД разрешат агрегаторам такси и каршеринговым компаниям. В МВД добавили, что время от времени онлайн-платформу будут использовать для массовых проверок в автоматическом режиме. Их основная цель — профилактика нарушений правил дорожного движения.