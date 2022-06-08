База данных клиентов сервиса «Ростелекома» утекла в сеть

Telegram-канал «Утечки информации» сообщил о сливе в открытый доступ данных клиентов сервиса «Умный дом» «Ростелекома». В компании заявили, что случившееся не затронет интересы пользователей, сообщил «Интерфакс».

По данным Telegram-канала, который ведет основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян, в слитых в Сеть шести текстовых файлах содержится 712 999 строк, где указаны данные клиентов, телефоны, адреса электронной почты, хешированный пароль, IP-адрес,

Представители «Ростелекома» в комментарии агентству заявили, что принимают срочные меры, чтобы инцидент никак не повлиял на оказание услуг клиентам, а их интересы не пострадали. По факту случившегося продолжается расследование.

«Служба безопасности „Ростелекома“ в курсе распространяемой в Telegram информации. Очевидно, что это продолжение предыдущей истории с публикацией данных, актуальных также на декабрь 2021 года», — подчеркнули в пресс-службе.