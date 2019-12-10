Батурин рассказал о состоянии Лужкова накануне операции

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря. Его шурин, бизнесмен Виктор Батурин рассказал «360», что накануне видел Лужкова здоровым и бодрым. Собеседник также заявил, что бывший мэр столицы вылетел со своей супругой 9 декабря за границу. По предварительной информации, он умер после операции на сердце.

«Я его видел лично в субботу (7 декабря — прим. ред). Он прекрасно выглядел и улыбался. Вчера он тоже был нормальным, здоровым, был дома со своей женой. Вечером они вылетели из России. Есть непроверенная информация, что была операция на сердце и, к сожалению, неудачная», — рассказал Батурин.

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков Подробнее

Адвокат Лужкова Алексей Мельников в разговоре с «360» подтвердил, что экс-мэр действительно накануне улетел на операцию на сердце. Виделся собеседник с ним несколько месяцев назад. «Он всегда был в хорошем состоянии. Хочется другим пожелать такого состояния», — сказал Мельников и добавил, что пока не смог дозвониться до жены Лужкова — предпринимательницы Елены Батуриной.

Ранее о смерти Юрия Лужкова сообщил его помощник Тимур Шогенов. Он рассказал «Известиям», что это произошло в больнице после операции. Никаких дополнительных деталей Шогенов не предоставил.

Лужкову было 83 года. Пост мэра Москвы он занимал на протяжении 18 лет — с 1992 года.