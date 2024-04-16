Общество 16 апреля 2024, 02:35 Батюшка рассказал, почему церковь считает секс до свадьбы грехом Иерей Чебыкин: разводы происходят из-за помышлений о плотском, а не о духовном Freepik

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Русская православная церковь плохо относится к половым отношениям до свадьбы. Священник Евгений Чебыкин рассказал, почему секс до женитьбы считают греховным. Его слова передал дзен-канал «Святые места».

Иерей объяснил, что с точки зрения христианства половой контакт до свадьбы неприемлем, потому что для создания счастливой семьи нужно сначала наладить ментальное единение, а потом переходить к физическому.

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«В наше время, к сожалению, чаще происходит обратное — первым делом люди помышляют о плотском, и лишь затем, спустя время — о психологических и духовных составляющих супружества», — отметил он.

По мнению Чебыкина, именно поэтому многие пары разводятся, детей воспитывают в неполной семье, а беременные женщины решаются на аборты.

Священник напомнил, что РПЦ воспринимает секс до брака как блудодеяние. Об этом говорит апостол Павел в послании к Евреям (13:4): «Брак у всех да чтится и ложе да не оскверняется, потому что Бог будет судить блудников и прелюбодеев».

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