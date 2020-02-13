Батюшка поговорил с молодежью о вере в брянском пивбаре

В брянском пивбаре–кондитерской «Воскресный папа» руководитель молодежного отдела местной епархии Даниил Кузянкин встретился с молодыми горожанами, чтобы обсудить жизнь религиозного человека в условиях современной цивилизации.

Как сообщается на странице «Молодежный отдел Брянской епархии» во «ВКонтакте», беседа состоялась 11 февраля. На встречу с «продвинутым и модным» батюшкой пришли 15 человек. Темой дискуссии была следующей — «Христианство и религия небоскребов, или Как креститься на храм, ведя машину, если у тебя в каждой руке по смартфону?».

Собравшиеся обсудили потерю духовных ориентиров в современном мире, когда меняются понятия семьи, морали, добра и зла. Однако высказали мнение, что христианин не должен отгораживаться от реальности, «уходить в гордость и фанатизм». Возможно, проповедь жизнью важнее разговоров?

«Христиане должны показывать примеры материнства, отцовства, нравственности и добра. Это и будет их свет веры, который как свет фонаря выведет к Истине», — сказано в сообщении епархии.

Клирик храма святителя Василия Великого в Одинцовского районе Подмосковья, протоиерей Андрей Ткачев поддержал предложение патриарха России упомянуть Бога в Конституции. Он напомнил, что Создателя упоминают в основном законе Ирландии, Грузии и Венгрии. Американцы печатают на банкнотах, что верят в Бога.