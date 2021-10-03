Батюшка освятил корабль перед запуском киногруппы на МКС

Отец Сергий освятил ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-19». На этой технике 5 октября отправится на МКС киногруппа, в которую входят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Освящением космического корабля занимался настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков). Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее священнослужитель рассказывал, что традиции освящать космические аппараты уже много лет. Первый раз такое мероприятие провели в 1999 году перед запуском разгонного блока «Фрегат». С 2000 года начали освящать все ракеты, стартующие с Байконура.

Отец Сергий не только освящает космические корабли, но и традиционно благословляет на полет космонавтов. При этом он провожает экипаж из гостиницы. Традиция зародилась в 1997 году, когда в космос отправляли экипаж Василия Циблиева.

Ракету-носитель с кораблем 1 октября отправили к стартовой площадке космодрома Байконур. На МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров и киногруппа — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Старт запланирован на 5 октября.