«Батенька, да вы трансформер» попросил суд пересмотреть правила блокировки сайтов

Сайт «Батенька, да вы трансформер» вспомнил о блокировке собственной статьи «Героин — собственность модели» и решил оспорить в Верховном суде России критерии блокировки страниц сайтов. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Иск подан 25 октября. Издание просит признать недействующим пункт 2.1.б «Критерии оценки материалов для принятия решений о включении доменных имен и страниц сайтов в реестр запрещенной информации», говорится на сайте Верховного суда.

Этот пункт считает запрещенной информацию, цель которой сформировать положительный образ изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков (за исключением художественных произведений). При этом в законе «Об информации» запрет распространяется только данные о способах разработки, изготовления, выращивания, использования и приобретения наркотиков.

«Мы нацию потерять можем». Закон о пропаганде наркотиков считают нужным, но открытым для перегибов Подробнее

В иске сайта «Батенька, да вы трансформер» говорится, что пункт 2.1.б вводит новые ограничения, не предусмотренные законом. По мнению представителей, запрет сформулирован двусмысленно — он касается нехудожественных произведений (статей-расследований или документальных текстов), однако именно в таких материалах положительный образ героев создаваться не может, так как присущ лишь персонажам художественных произведений.

В 2018 году МВД заблокировало статью ресурса под названием «Героин — собственность модели» о наркоманке. По мнению полиции, материал содержал информацию, направленную на формирование положительного образа героини, а также всех лиц, употребляющих запрещенные вещества.