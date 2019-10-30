  • «Батенька, да вы трансформер» попросил суд пересмотреть правила блокировки сайтов

    30 октября 2019, 12:33

    Борис Ломакин

    Сайт «Батенька, да вы трансформер» вспомнил о блокировке собственной статьи «Героин — собственность модели» и решил оспорить в Верховном суде России критерии блокировки страниц сайтов. Дата рассмотрения иска пока не назначена.
    «Батенька, да вы трансформер» попросил суд пересмотреть правила блокировки сайтов

    Иск подан 25 октября. Издание просит признать недействующим пункт 2.1.б «Критерии оценки материалов для принятия решений о включении доменных имен и страниц сайтов в реестр запрещенной информации», говорится на сайте Верховного суда.

    Этот пункт считает запрещенной информацию, цель которой сформировать положительный образ изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков (за исключением художественных произведений). При этом в законе «Об информации» запрет распространяется только данные о способах разработки, изготовления, выращивания, использования и приобретения наркотиков.

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    В иске сайта «Батенька, да вы трансформер» говорится, что пункт 2.1.б вводит новые ограничения, не предусмотренные законом. По мнению представителей, запрет сформулирован двусмысленно — он касается нехудожественных произведений (статей-расследований или документальных текстов), однако именно в таких материалах положительный образ героев создаваться не может, так как присущ лишь персонажам художественных произведений.

    В 2018 году МВД заблокировало статью ресурса под названием «Героин — собственность модели» о наркоманке. По мнению полиции, материал содержал информацию, направленную на формирование положительного образа героини, а также всех лиц, употребляющих запрещенные вещества.