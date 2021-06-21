Батареи стали горячими в нескольких домах Петербурга в жару

В Санкт-Петербург на этой неделе пришла 30-градусная жара. В некоторых домах на четырех улицах Северной столицы батареи стали горячими. В управляющей компании объяснили, что это не ошибка — так произошло из-за промывки системы отопления.

«По адресам: Гражданская улица, 7А, 9А, улица Декабристов, 5, 7, Казанская улица, 33/5А, 38А, 40А, переулок Пирогова, 4А, 6А, — до 15:00 будет отключено горячее водоснабжение. Возможно потепление батарей. Причина — промывка системы центрального отопления», — приводит РИА «Новости» текст сообщения управляющей компании «Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района».

В УК уточнили, что график работ согласовывают за несколько месяцев, поэтому поменять его из-за погоды нельзя. Аномальная жара продержится в Северной столице до среды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что высокая температура до +36 градусов сохранится на территории европейской части России до конца недели. На фоне экстремальных погодных условий депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал работодателей сократить рабочий день до четырех часов.