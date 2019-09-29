Электрический ток вместо отопления пустили по батареям в многоэтажном доме на улице Хользунова в Воронеже. Батареи раскалились настолько, что стали красными. Одна квартира выгорела, а жилец попал в больницу с отравлением угарным газом. Обо всем происходящем «360» рассказала местная жительница Ирина.

Владельцы квартир уже не первый раз на неделе сталкиваются с неполадками.

«Где-то кабель упал на батарею отопления, скорее всего, в подвале. Это говорит человек, который по образованию электрик-инженер. По батарее отопления напряжение пошло на дом. Каким-то образом кабель переместился с одной трубы на другую», — рассказала Ирина.

Ток пустили по батареям жилого дома в Воронеже вместо отопления Подробнее

В одной квартире две пластины раскалили батарею настолько, что те стали светиться. По словам собеседницы «360», батареи были огненными. Пострадала еще одна квартира. В этом помещении, предположительно, произошло то же самое. Однако батареи накалились ночью, поэтому хозяева вовремя не заметили — вспыхнули шторы. В итоге квартира полностью выгорела, а местная жительница попала в больницу с отравлением угарным газом.

«Слава богу, вовремя вышла. Еще бы немного и могли бы не спасти», — отметила Ирина.

А 29 сентября начала греться газовая труба, которая проходит по дому. Поэтому жильцы вызвали пожарных и сотрудников коммунальных служб.

Владельцам квартир пришлось покинуть дом. Четыре часа жильцы одного подъезда простояли на улице, пока пожарные не разрешили им вернуться домой. Электрики проверили все квартиры. Но пока полдома сидит без газа, и напряжение еще поступает на батарею. К 30 сентября обещают все исправить и запустить подачу топлива.