Общество 13 января 2023, 01:39 Бастрыкин заявил о создании резерва сотрудников для новых регионов России Глава СК Бастрыкин: создан резерв из 500 человек для работы следкомов в новых регионах РИА «Новости»

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Следственный комитет сформировал резерв из 500 человек для работы в новых регионах. Об этом «Российской газете» сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Утверждены структуры и штаты следственных управлений на указанных территориях в размере 853 единиц. На данный момент проводится их укомплектование. Для этого уже сформирован резерв из 500 человек», — сказал он.

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Помимо действующих, в него вошли бывшие сотрудники ведомства, а также работники прокуратур Донбасса, которые захотели проходить службу в СК России.

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Бастрыкин рассказал о делах против украинских боевиков. По его словам, с 2014 года возбуждено более двух тысяч уголовных дел. По данным следствия, в результате незаконных действий ВСУ пострадали около 14 тысяч жителей ДНР и ЛНР — почти пять тысяч человек убиты, остальные получили ранения. Всего потерпевшими признали более 120 тысяч жителей Донбасса.