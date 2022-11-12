Общество 12 ноября 2022, 11:15 Бастрыкин взял на контроль расследование гибели подростка после потасовки в ставропольской школе Глава СКР Бастрыкин поручил доложить обстоятельства убийства подростка в школе Ставрополья РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве подростка на перемене в школе Ставрополья. Об этом сообщил официальный Telegram-канал СК РФ.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в публикации.

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Доклад после изучения всех обстоятельств трагического инцидента подготовит руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Олег Сидоров.

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В школе станицы Барсуковской Кочубеевского муниципального округа на перемене подрались два 15-летних мальчика. Во время потасовки подросток передавил однокласснику сонную артерию — и тот умер.

Причиной конфликта якобы стали следы мела на одежде подростка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отец подозреваемого в убийстве одноклассника на Ставрополье заявил, что подростки были лучшими друзьями и никогда не ссорились.