  • Бастрыкин взял на контроль дело об издевательстве над воспитанником Резника

    03 октября 2019, 18:17

    Алена Макаренко

    После издевательства сверстников над учеником школы №1536 в Москве возбудили уголовное дело. Его расследуют под контролем председателя СКР Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
    Бастрыкин взял на контроль дело об издевательстве над воспитанником Резника

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    Виновным придется понести ответственность за нанесение побоев. По версии следствия, группа учеников «применила к сверстнику физическую силу, причинив последнему глубокие нравственные страдания».

    Следователи передали дело в центральный аппарат СКР.

    На днях в Сети появились кадры, на которых подростки напали на 13-летнего мальчика, притащили его в туалет и опустили головой в унитаз. Мать и отец ребенка узнали о школьных разборках от родителей одноклассников сына. Оказалось, что к мальчику регулярно приставали сверстники, но он никому не рассказывал о взаимоотношениях с одноклассниками.

    Отец пострадавшего ребенка намерен добиваться исключения нападавших из школы.