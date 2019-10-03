Бастрыкин взял на контроль дело об издевательстве над воспитанником Резника
Головой в унитаз за талант. Школьники затравили сверстника из музыкального театра РезникаПодробнее
Виновным придется понести ответственность за нанесение побоев. По версии следствия, группа учеников «применила к сверстнику физическую силу, причинив последнему глубокие нравственные страдания».
Следователи передали дело в центральный аппарат СКР.
На днях в Сети появились кадры, на которых подростки напали на 13-летнего мальчика, притащили его в туалет и опустили головой в унитаз. Мать и отец ребенка узнали о школьных разборках от родителей одноклассников сына. Оказалось, что к мальчику регулярно приставали сверстники, но он никому не рассказывал о взаимоотношениях с одноклассниками.
Отец пострадавшего ребенка намерен добиваться исключения нападавших из школы.