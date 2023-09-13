Общество 13 сентября 2023, 21:01 Бастрыкин встретился с обманутыми дольщиками из Московской области Следственный комитет взял на контроль решение проблемы обманутых дольщиков РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в режиме онлайн пообщался с обманутыми дольщиками из Московской области. Решение проблем заявителей руководитель ведомства взял на особый контроль.

К Бастрыкину обратились дольщики жилых комплексов «Горизонт» и «Дом у реки». Эти дома начали строить в 2014 году, но так и не закончили.

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Компании-застройщики ООО «Бизнесленд» и ООО «Ивакино Парк» признали банкротами, а полномочия по завершению строительства и защите прав дольщиков передали публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Наблюдательный совет фонда принял решение о выплате компенсаций участникам долевого строительства. Но те не согласились с размером выплаты и потребовали достроить дома.

«Никто, кроме Следственного комитета, не занимается нашей проблемой. Куда бы мы ни обращались, везде получаем отказы», — заявили участники инициативной группы.

Следственный отдел Щелкова возбуждал уголовные дела против городской администрации за ненадлежащий контроль строительства ЖК «Горизонт». Но городская прокуратура эти решения отменила.

Похожая ситуация сложилась в Химках, где не достроили ЖК «Дом у реки». Следователи возбуждали дела в халатности против администрации города, но представители городской прокуратуры эти постановления отменили.

Представители Следственного комитета организовали проверку по факту возможного мошенничества со стороны сотрудников «Фонда развития территорий». В отношении компании-подрядчика, которая допустила нарушения строительных норм при возведении дома, возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Бастрыкин отметил, что люди не должны оставаться один на один со своими проблемами. Поэтому помощь обманутым дольщикам поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.