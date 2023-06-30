Общество 30 июня 2023, 02:29 Бастрыкин в режиме видео-конференции провел прием граждан Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль вопрос обеспечения сирот жильем в Мордовии РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференции. Гдава ведомства выслушал жительниц Республики Мордовия и представителя инициативной группы из Подмосковья. Оба вопроса Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК России.

В видео-конференции приняли участие первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев, замглавы ведомства Сергей Горяйнов, ряд руководителей подразделений центрального аппарата.

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Бастрыкин рассмотрел вопрос жительниц Мордовии о непредоставлении им жилья по программе обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. По делу Бастрыкин заслушал доклад руководителя регионального управления СК и поручил направить документы в центральный аппарат.

Глава СК также рассмотрел дело из Чехова, в котором власти не слышат просьб многодетных граждан по поводу ремонта подъездных путей и строительству водовода к выделенным земельным участкам. Вопрос также поставили на контроль центрального аппарата.