Бастрыкин уличил Запад в дестабилизации молодежи в России через фильмы и игры

Запад пытается дестабилизировать российскую молодежь при помощи фильмов и игр в рамках гибридной войны. На повсеместную логику противостояния «русской угрозе» указал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

И иностранный кинематограф, и компьютерные игры направлены на то, чтобы представить Россию в невыгодном свете. Об этом Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете».

«Их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр», — сказал он.

Бастрыкин подчеркнул, что противостояние так называемой «русской угрозе» упоминается даже в сюжетах популярных и талантливых фантастических произведениях. Такой прием делает их легальным оружием пропаганды.

Во многих иностранных фильмах, по словам главы СК РФ, внимание сконцентрировано на эгоизме, праве сильного, приветствии насилия и совершенных якобы во благо убийствах.

«Я разделяю позицию о том, что подобный „продукт“ — часть гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты», — пояснил Бастрыкин, добавив, что ставку в этом вопросе делают как раз на удар по молодежи.

Подобные методы используют и по отношению к другим государствам. Председатель Следственного комитета напомнил, что тема поднимается не впервые.

Запад, по его мнению, использует цифровые технологии, СМИ и популярные интернет-сервисы для дискредитации России на международной арене. Одновременно с этим удар они наносят изнутри — как раз по молодому поколению.

«Наша молодежь, попадая под влияние негативных, в том числе прозападных течений, теряет свою национальную идентичность», — заметил Бастрыкин.

Более серьезными последствиями он назвал употребление молодыми россиянами наркотиков, вступление в запрещенные группировки и совершение ими преступлений.