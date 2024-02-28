Общество 28 февраля 2024, 08:49 Бастрыкин сделал предупреждение сбежавшим из России звездам Глава СК Бастрыкин предупредил уехавших звезд об ответственности за свои слова РИА «Новости»

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Сбежавшие из страны звезды шоу-бизнеса, которые дискредитируют российскую армию, при возвращении домой, будут отвечать за свои действия по закону. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По оценке Бастрыкина, позиция таких звезд, скорее всего, связана с тем, что им хочется угодить политике стран, куда они сбежали, хочется там работать и получать гонорары.

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«Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», — подчеркнул глава СК.

Бастрыкин обратил внимание, что такие артисты отвернулись от России, где на протяжении многих лет получали огромные деньги и сколотили многомиллионные состояния за счет зрителей, которые любили их и посещали их выступления.

«Но, как известно, предателям нигде не рады», — заключил он.