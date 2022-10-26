Бастрыкин рассказал об организации помощи детям, эвакуированным из Донбасса | 360°

Общество 26 октября 2022, 10:50 Бастрыкин рассказал об организации помощи детям, эвакуированным из Донбасса Бастрыкин и Львова-Белова обсудили меры поддержки детей, эвакуированных из Донбасса

Читать 360tv в

С февраля по октябрь этого года Следственный комитет совместно с Минобороны России эвакуировал 253 ребенка из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Почти половина из них (121 ребенок) — сироты, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Все нуждающиеся получили медпомощь, их направили на реабилитационный отдых, устроили на обучение в образовательные организации СК, отметил он в ходе заседания координационного совета ведомства по оказанию помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

Реклама

В заседании также приняла участие детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Она поблагодарила Бастрыкина за поддержку в решении гуманитарных вопросов. Отдельное внимание она уделила проблеме семейного устройства детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Львова-Белова подчеркнула, что в этом вопросе нужно прежде всего учитывать интересы ребенка.

Реклама

Советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко отметила, что со своей стороны оказывает содействие всем профильным министерствам и ведомствам в защите законных прав и интересов детей.

Бастрыкин также указал на важность продолжения работы с молодежью. Он напомнил, что летом для учащихся в образовательных учреждениях СК организовали третий трудовой семестр, когда ребята помогали в госпиталях и на других социальных объектах. Это стало хорошим опытом для них и поддержкой людей, оказавшихся в сложной ситуации, отметил глава Следственного комитета.

По итогам заседания участники выработали ряд конкретных предложений по защите прав, жизни и здоровья детей, пострадавших от действий властей Украины. Также они выдвинули меры по оптимизации взаимодействия всех ведомств для решения этой задачи. Бастрыкин дал ряд поручений подчиненным по всем поднятым темам.