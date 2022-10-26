Бастрыкин рассказал об организации помощи детям, эвакуированным из Донбасса | 360°

26 октября 2022, 10:50
Бастрыкин рассказал об организации помощи детям, эвакуированным из Донбасса
Бастрыкин и Львова-Белова обсудили меры поддержки детей, эвакуированных из Донбасса
С февраля по октябрь этого года Следственный комитет совместно с Минобороны России эвакуировал 253 ребенка из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Почти половина из них (121 ребенок) — сироты, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Все нуждающиеся получили медпомощь, их направили на реабилитационный отдых, устроили на обучение в образовательные организации СК, отметил он в ходе заседания координационного совета ведомства по оказанию помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.
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В заседании также приняла участие детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Она поблагодарила Бастрыкина за поддержку в решении гуманитарных вопросов. Отдельное внимание она уделила проблеме семейного устройства детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Львова-Белова подчеркнула, что в этом вопросе нужно прежде всего учитывать интересы ребенка.
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Советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко отметила, что со своей стороны оказывает содействие всем профильным министерствам и ведомствам в защите законных прав и интересов детей.
Бастрыкин также указал на важность продолжения работы с молодежью. Он напомнил, что летом для учащихся в образовательных учреждениях СК организовали третий трудовой семестр, когда ребята помогали в госпиталях и на других социальных объектах. Это стало хорошим опытом для них и поддержкой людей, оказавшихся в сложной ситуации, отметил глава Следственного комитета.
По итогам заседания участники выработали ряд конкретных предложений по защите прав, жизни и здоровья детей, пострадавших от действий властей Украины. Также они выдвинули меры по оптимизации взаимодействия всех ведомств для решения этой задачи. Бастрыкин дал ряд поручений подчиненным по всем поднятым темам.
Дети
СК РФ
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