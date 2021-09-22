Бастрыкин прибыл в Пермь после стрельбы в ПГНИУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прилетел в Пермь вместе со следственно-оперативной группой. Они прибыли туда после стрельбы, которую 20 сентября устроил студент в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Самолет с Бастрыкиным и следственно-оперативной группой приземлился в Перми», — процитировало агентство слова собеседника.

В правоохранительных органах уточнили, что Бастрыкин планировал посетить место стрельбы и выслушать доклады о том, как идет расследование. Уголовное дело ведет центральный аппарат Следственного комитета страны.

Первокурсник устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек, еще 43 пострадали. Некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии — с помощью спецборта МЧС их доставили на лечение в Москву.

Стрелка удалось задержать — он оказал сопротивление, поэтому получил ранение. Его обезвредил младший лейтенант ДПС Константин Калинин. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества. Медаль «За отличие в охране общественного порядка» также получил старший лейтенант полиции Владимир Макаров.