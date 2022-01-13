Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием из Росгвардии в МВД

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин счел необходимым вернуть Министерству внутренних дел контроль за оборотом оружия и патронов. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости». Такое предложение возникло после ряда происшествий в учебных заведениях. В настоящее время этот контроль осуществляет Росгвардия.

«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — сказал Бастрыкин.

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