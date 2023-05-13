Общество 13 мая 2023, 16:44 Бастрыкин предложил национализировать ключевые отрасли промышленности Глава СК Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли российской экономики РИА «Новости»

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Национализировать основные отрасли российской экономики предложили на Петербургском международном юридическом форуме. С инициативой выступил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщило РИА «Новости».

«А дальше следующая ступень — давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — отметил Бастрыкин.

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Он подчеркнул, что данная мера будет способствовать экономической безопасности в нынешних условиях.

Также на форуме Бастрыкин сообщил о фактах коррупции при выполнении оборонзаказа в России. Он обратил внимание, что даже в сфере оборонной промышленности научились использовать мошеннические схемы.

Ранее глава СК предложил вернуть конфискацию имущества у коррупционеров. Как наказание за уголовное преступление ее отменили в 2003 году, заменив на одноименную меру, которую применяют по иску следствия или надзорного ведомства.