Общество 15 января 2023, 20:40 Бастрыкин поздравил коллег с днем образования Следственного комитета России Председатель СК Бастрыкин поздравил с 12-й годовщиной создания Следственного комитета

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил коллег с 12-й годовщиной создания независимого следственного органа — Следственного комитета Российской Федерации.

«Убежден, что в наступившем году сообща мы справимся со многими важными задачами и вызовами, сохранив бодрость духа и твердость в служении Закону, а предпринятые усилия обязательно принесут свои плоды. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!» — сказал Бастрыкин.

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В своем поздравлении он также рассказал об основных итогах прошедшего года.

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В центре внимания следователей — социально значимые и резонансные происшествия, тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, а также факты коррупции. В минувшем году ведомство направило в суды более 82 тысяч уголовных дел, в том числе более девяти тысяч дел коррупционной направленности.

Также одним из центральных направлений ведомства стало расследование многочисленных жестоких преступлений украинских военных. В зоне проведения спецоперации в условиях боевых действий работали и продолжают работать множество следователей, криминалистов и экспертов. После присоединения в России новых регионов там идет процесс формирования следственных подразделений.