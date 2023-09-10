10 сентября 2023, 16:11
Бастрыкин поставил на контроль проверку жалобы потерявшей ребенка жительницы Тюмени
Глава СК взял под контроль проверку жалобы жительницы Тюмени, потерявшей ребенка
Проверку по факту жалобы жительницы Тюмени, потерявшей ребенка на последнем месяце беременности, взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Женщина винит в случившемся врачей, сообщили в Telegram-канале Информационного центра СК России.
Женщина сообщила о случившемся, обратившись в приемную Бастрыкина во «ВКонтакте». По ее словам, она находилась на последнем месяце беременности, когда обратилась за помощью к медикам в одно из лечебных учреждений.
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Там, как указала заявительница, ей оказали услуги ненадлежащего качества. Это привело к тому, что она потеряла ребенка.
Бастрыкин поставил на контроль проверку этого обращения. В ближайшее время ему должны доложить о промежуточных результатах, к которым пришли сотрудники Следственного комитета.
В начале сентября Mash сообщал о пострадавшей в Нахабине беременной женщине. В нее, по данным источника Telegram-канала, выстрелил догхантер, пытаясь убить собаку.
Тюмень
Беременность
СК РФ
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