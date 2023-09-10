Общество 10 сентября 2023, 16:11 Бастрыкин поставил на контроль проверку жалобы потерявшей ребенка жительницы Тюмени Глава СК взял под контроль проверку жалобы жительницы Тюмени, потерявшей ребенка

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Проверку по факту жалобы жительницы Тюмени, потерявшей ребенка на последнем месяце беременности, взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Женщина винит в случившемся врачей, сообщили в Telegram-канале Информационного центра СК России.

Женщина сообщила о случившемся, обратившись в приемную Бастрыкина во «ВКонтакте». По ее словам, она находилась на последнем месяце беременности, когда обратилась за помощью к медикам в одно из лечебных учреждений.

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Там, как указала заявительница, ей оказали услуги ненадлежащего качества. Это привело к тому, что она потеряла ребенка.

Бастрыкин поставил на контроль проверку этого обращения. В ближайшее время ему должны доложить о промежуточных результатах, к которым пришли сотрудники Следственного комитета.

В начале сентября Mash сообщал о пострадавшей в Нахабине беременной женщине. В нее, по данным источника Telegram-канала, выстрелил догхантер, пытаясь убить собаку.