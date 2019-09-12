Бастрыкин посмертно наградил шестилетнего героя из Карелии

Святослав 30 августа отправился в баню вместе с дедушкой. Во время розжига печи мужчина потерял сознание. Баня загорелась. Ребенок попытался вытащить взрослого из помещения на свежий воздух. Огонь перекинулся на юного героя. Дедушка в результате умер, а Святослава с сильными ожогами спецбортом МЧС доставили в Нижний Новгород, в ожоговый центр.

Умер малыш, который пытался спасти дедушку из горящей бани Подробнее

Несмотря на все усилия врачей, мальчик умер. Врачам не удалось спасти жизнь героя: слишком обширны были травмы.

Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким мальчика. Председатель Следственногокомитета отдельно поблагодарил врачей и чиновников, которые сделали все от них зависящее для спасения ребенка. Подвиг и достойный поступок маленького Святослава навсегда останется в памяти и станет достойным примером для подрастающего поколения, отметил глава СК.