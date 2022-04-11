Бастрыкин поручил возбудить дело против актрисы из ролика с «казнью» российского солдата

Украинская актриса Адрианна Курилец станет фигуранткой уголовного дела после выхода ролика, в котором она произносит русофобские высказывания и угрозы в адрес российских военных. Распоряжение о возбуждении дела отдал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Социальная реклама, в которой снялась Курилец, была сделана наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в РФ организации «Исламское государство»*, отметили в Следственном комитете.

На записи Курилец произносит экстремистские высказывания. В частности, она рассказывает, что русские якобы веками угнетали и убивали украинцев, называли их малороссами, насмехались над языком и создавали насмешливый образ «с чубом, салом и галушками».

Русских она называет «свиньями» и обещает им смерть, после чего с улыбкой перерезает мужчине горло серпом. Ролик с человеконенавистническими выражениями и угрозами распространили в соцсетях.

«Следственный комитет России в рамках уголовного дела даст правовую оценку высказываниям Курилец», — заключили в ведомстве.

*«Исламское государство» — запрещенная в России международная террористическая организация.