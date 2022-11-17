Общество 17 ноября 2022, 21:43 Бастрыкин поручил усилить взаимодействие психологов и сотрудников СК РФ Глава СК РФ Бастрыкин поручил усилить взаимодействие психологов и сотрудников ведомства

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в совещании, посвященном развитию психологических служб в ведомстве. В мероприятии приняли участие вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, замминистра здравоохрания Олег Салагай и руководители других профильных ведомств, сообщается на сайте СК РФ.

По словам Бастрыкина, взаимодействие следователей с психологами является одним из условий расследования преступлений. Разработанные психологами методики дополняют подходы криминалистов.

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Привлечение этих специалистов способствовало расследованию ряда резонансных преступлений, в том числе убийств женщин в Ангарске, теракт во Владикавказе и нападение на школу в Казани.

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По итогам совещания глава СК РФ дал ряд поручений. Речь идет об организации стажировки для психологов, которые окончили учебные заведения вневедомственного звена, подготовке актов в целях улучшения взаимодействия следователей и психологов.

Накануне Бастрыкин распорядился начать расследование незаконного возбуждения уголовных дел Украиной в отношении Рамзана Кадырова и Сергея Суровикина.