Бастрыкин поручил следователям разобраться в деле калининградских врачей

Рошаль привлек внимание Путина к уголовному делу калининградских врачей, которых обвиняют в убийстве новорожденного. Бастрыкин поручил разобраться в этой истории и доложить ему о результатах.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить обстоятельства, которые установили в ходе расследования уголовного дела против врача-неонатолога Элины Сушкевич и и. о. главного врача родильного дома в Калининграде Елены Белой. Об этом сообщила пресс-служба следственного ведомства.

В ноябре 2018 года в роддоме Калининграда умер ребенок массой около 700 граммов. Следствие считает, что Белая поручила Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу лекарства, чтобы не портить статистику.

Против врачей возбудили уголовное дело и в апреле 2020 года передали его в суд. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс: за врачей заступились коллеги и родители, чьих детей они спасли.

Сейчас Белая и Сушкевич находятся под домашним арестом. На эту историю обратил внимание президента России Владимира Путина директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на церемонии вручения медалей Героя Труда 12 июня, в День России.