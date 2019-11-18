Бастрыкин поручил СК Татарстана изучить видео с ребенком за рулем внедорожника

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил управлению по Татарстану досконально проверить случай с нахождением ребенка за рулем внедорожника.

«Сегодня в эфире программы на федеральном канале освещалась ситуация в Татарстане, где многодетная мать из Набережных Челнов усадила за руль шестилетнего сына. Судя по видеосюжету, мальчик управляет машиной на трассе на скорости в 130 километров в час. Сообщается, что женщина не первый раз нарушает правила дорожного движения и предоставляет управление машиной своим малолетним детям», — сообщили в пресс-службе СК.

Мать посадила ребенка за руль внедорожника. Видео Подробнее

Бастрыкин поручил досконально проверить этот случай и принять решение «в рамках компетенции следственных органов».

В татарстанском управлении уже объявили о проведении доследственной проверки.

Речь идет о жительнице Набережных Челнов Агине Алтынбаевой, которая посадила за руль свою шестилетнего сына. Всю поездку она снимала на видео, а потом выложила кадры в соцсети. Женщина подчеркнула, что живет как хочет и ни о чем не жалеет.

Позже Алтынбаева рассказала журналистам, что ребенок управляет машиной с четырех лет.