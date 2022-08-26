Бастрыкин поручил разобраться с выселением пенсионерки в Тверской области

Следователи СК РФ разберутся со случаем выселения пожилой женщины, имеющей статус «Дети войны», из квартиры в Тверской области. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

СУ СК России по Тверской области проверила публикации местных СМИ. Из них следует, что одинокую 80-летнюю женщину необоснованно выселяют из дома. Региональные следственные органы организовали проведение доследственной проверки.

«Глава СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Тверской области Тугаеву Т.Д. возбудить уголовное дело и доложить об уже установленных к данному моменту обстоятельствах произошедшего», — отмечается в сообщении.

Результаты расследования будут представлены в центральном аппарате СК РФ России. До этого Бастрыкин инициировал проверку высказываний полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Дипломат призывал к убийству русских.