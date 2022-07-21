Бастрыкин поручил проверить высказывания независимого депутата из Новосибирска о военных

Новосибирские депутаты пожаловались на коллегу из совета депутатов города Хельгу Пирогову. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ее высказывания о погибших российских военных, сообщили на сайте СКР.

«Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о ее результатах», — заявили в пресс-службе.

Организовать проверку Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову.

Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова прокомментировала в соцсетях статью, в которой родственники погибших военнослужащих поблагодарили власти за помощь в организации похорон, сообщило РИА «Новости». Она неуважительно отозвалась о погибших военных.