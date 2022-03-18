Бастрыкин поручил проверить призыв главы погранслужбы Украины к убийству россиян

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить призывы главы украинской пограничной службы Сергея Дейнеко убивать родственников российских военных. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

В ведомстве отметили, что высказывания Дейнеко в очередной раз подтвердили, что «украинский национализм только усиливается». Там отметили, что подобные заявления подтверждают, что «на протяжении восьми лет с попустительства украинских властей зверски уничтожалось гражданское население Донбасса».

Ранее на странице Сергея Дейнеко в Facebook появился пост на русском языке, в котором он рассказал о гибели украинских пограничников. В публикации также говорилось о желании расправы над семьями военнослужащих РФ. Однако по версии украинского издания «Вести» страницу Дейнеки, скорее всего, взломали.

Ранее Бастрыкин поручил проверить высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном призывы к насилию в отношении российских военных. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении дела.