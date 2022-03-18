Бастрыкин поручил проверить призыв главы погранслужбы Украины к убийству россиян
СК расследует призывы главы украинской погранслужбы убивать родственников военных РФ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить призывы главы украинской пограничной службы Сергея Дейнеко убивать родственников российских военных. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
В ведомстве отметили, что высказывания Дейнеко в очередной раз подтвердили, что «украинский национализм только усиливается». Там отметили, что подобные заявления подтверждают, что «на протяжении восьми лет с попустительства украинских властей зверски уничтожалось гражданское население Донбасса».
Ранее на странице Сергея Дейнеко в Facebook появился пост на русском языке, в котором он рассказал о гибели украинских пограничников. В публикации также говорилось о желании расправы над семьями военнослужащих РФ. Однако по версии украинского издания «Вести» страницу Дейнеки, скорее всего, взломали.
Ранее Бастрыкин поручил проверить высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном призывы к насилию в отношении российских военных. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении дела.