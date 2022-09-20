Бастрыкин поручил проверить поведение омского депутата Степаненко | 360°

Общество 20 сентября 2022, 08:58 Поделиться Telegram

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Viber Бастрыкин поручил проверить поведение омского депутата Степаненко СК РФ: Александр Бастрыкин поручил проверить поведение омского депутата Анны Степаненко Следственный комитет РФ

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил проверку после информации о поведении депутата Омского городского совета Анны Степаненко. Парламентарий устроила скандал со своей соседкой по дому. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

Камилла Адамсон, соседка новоизбранного депутата, обвинила Степаненко и ее коллегу по партии «Справедливая Россия — За правду» Наталью Астапчик в угрозах на национальной почве и нескольких конфликтах бытового характера. Эта история разошлась по социальным сетям и СМИ, в результате депутат Госдумы Сергей Каргинов обратился с требованием провести проверку.

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«Как сообщается, после победы в муниципальных выборах Анна Степаненко вместе с коллегой по партии в ходе бытового конфликта с соседкой пыталась ворваться к ней в квартиру, а после заявления потерпевшей в полицию потребовала продать жилье и съехать», — сказано в сообщении.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Омской области Олегу Винникову организовать проверку и установить обстоятельства произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль ведомства.

После того как конфликт получил широкий резонанс в соцсетях, в нескольких городских пабликах Омска появились опросы с предложением лишить Степаненко и Астапчик депутатских мандатов.

Летом председатель СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Новосибирска Хельги Пироговой. Речь идет о реакции Пироговой в Twitter на материал СМИ о том, как родные погибших российских солдат благодарят власти за организацию похорон.

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