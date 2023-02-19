Общество 19 февраля 2023, 19:41 Бастрыкин назвал предателями критикующих ВС России из-за границы звезд Глава СК Бастрыкин: критикующие из-за рубежа ВС России знаменитости являются предателями Пресс-служба Следственного комитета

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью ТАСС резко высказался в адрес знаменитостей, которые уехали из страны за границу и стали критиковать российскую армию. Глава СК назвал их предателями.

«Когда эти известные личности, сделав свое благосостояние в России, уехали из страны <…>, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя», — отметил он.

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Бастрыкин указал, что представители шоу-бизнеса не просто зарабатывают деньги на своем творчестве, а влияют «на культурное сознание людей и их ценности».

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«Миллионы подписчиков в социальных сетях предполагают и определенную моральную ответственность владельцев этих аккаунтов за то, какую информацию они несут», — сказал глава СК.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с идеей внести в Уголовный кодекс нормы о конфискации имущества граждан России, которые дискредитируют Вооруженные силы РФ, проживая за рубежом. Свою идею он назвал как «закон для негодяев». По мнению Володина, конфискация имущества станет возмещением нанесенного ущерба стране.