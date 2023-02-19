19 февраля 2023, 19:41
Бастрыкин назвал предателями критикующих ВС России из-за границы звезд
Глава СК Бастрыкин: критикующие из-за рубежа ВС России знаменитости являются предателями
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью ТАСС резко высказался в адрес знаменитостей, которые уехали из страны за границу и стали критиковать российскую армию. Глава СК назвал их предателями.
«Когда эти известные личности, сделав свое благосостояние в России, уехали из страны <…>, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя», — отметил он.
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Бастрыкин указал, что представители шоу-бизнеса не просто зарабатывают деньги на своем творчестве, а влияют «на культурное сознание людей и их ценности».
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«Миллионы подписчиков в социальных сетях предполагают и определенную моральную ответственность владельцев этих аккаунтов за то, какую информацию они несут», — сказал глава СК.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с идеей внести в Уголовный кодекс нормы о конфискации имущества граждан России, которые дискредитируют Вооруженные силы РФ, проживая за рубежом. Свою идею он назвал как «закон для негодяев». По мнению Володина, конфискация имущества станет возмещением нанесенного ущерба стране.
Следственный комитет России
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