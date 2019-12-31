Бастрыкин назвал число дел, отправленных в суд в 2019 году
Итоги года Бастрыкин оценил в своем новогоднем обращении, опубликованном на сайте СК РФ.
«Результаты проделанной в 2019 году работы внушают нам определенный оптимизм! <…> В минувшем году следователями в суд направлено более 80 тысяч уголовных дел. Это огромный и напряженный труд», — заметил руководитель Следственного комитета.
Бастрыкин также обратил внимание на успешную совместную деятельность с оперативными службами ФСБ и МВД по пресечению попыток финансирования терроризма и перекрытию каналов его внешней поддержки.
«В минувшем году в тесном сотрудничестве с органами дознания последовательно наращивались усилия по раскрытию преступлений прошлых лет. <…> Расследовано несколько тысяч ранее нераскрытых преступлений», — добавил глава СК РФ.
Он поблагодарил сотрудников ведомства за успешную работу и напомнил, что от ее эффективности и слаженности «напрямую зависят спокойствие и благополучие граждан». В заключение Бастрыкин поздравил своих коллег и их родных с наступающим 2020 годом.