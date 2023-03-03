03 марта 2023, 17:45
Бастрыкин наградил медалью мальчика, спасшего детей под обстрелом украинской ДРГ
Глава СК Бастрыкин наградил медалью мальчика, спасшего детей под обстрелом украинской ДРГ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин представил к ведомственной медали «Доблесть и отвага» 11-летнего жителя Брянской области, спасшего детей во время нападения группы украинских диверсантов. Об этом сообщила пресс-служба СК.
«Несмотря на ранение грудной клетки, [мальчик] не растерялся и проводил через лес девочек, после чего помог им добраться до безопасного места на попутной машине. Решительность и смелость спасла детям жизнь», — отметили в ведомстве.
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Следком подчеркнул, что мальчика воспитывают в многодетной семье, он увлекается спортом.
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«Знакомые и близкие характеризуют его как доброго и отзывчивого парня, готового всегда прийти на помощь», — добавили в СК.
Группа украинских боевиков проникла в населенные пункты Брянской области в минувший четверг, 2 марта. Они открыли огонь по проезжающей мимо «Ниве», водитель из-за ранений погиб на месте. Федор также получил ранение, но смог вывести из салона двух девочек.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал поступок мальчика геройским.
Следственный комитет России
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