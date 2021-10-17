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    17 октября 2021, 10:20

    Бастрыкин наградил актеров из сериала «Улицы разбитых фонарей»

    Глава СК Бастрыкин вручил медали актерам из сериала Улицы разбитых фонарей Половцеву, Дятлову и Мельниковой

    Ольга Назаркина

    Актеры из сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова, Александр Половцев и Евгений Дятлов получили медали «10 лет Следственному комитету Российской Федерации». Награды им вручил глава СКР Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин наградил актеров из сериала «Улицы разбитых фонарей»

    Актеры наградили за воплощение на экране образа честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска, пояснили в пресс-службе ведомства.

    Награждение прошло в рамках встречи с ветеранами Ленинградского уголовного розыска и следствия в Санкт-Петербурге. Бастрыкин призвал их делиться своими воспоминаниями и опытом с молодым поколением.

    «Расскажите, что такое профессиональный сыщик, что такое раскрывать преступления, не спать ночами и каждый день вступать в борьбу с преступностью, твердо и уверенно стоять на страже закона и правопорядка», — сказал он.

    Детективный сериал «Улицы разбитых фонарей» выходил с 1998 по 2019 год. Он рассказывал о работе правоохранительных органов Санкт-Петербурга. Мельникова сыграла в сериале следователя Анастасию Абдулову, Половцев был майором Олегом Соловцом, а Дятлов исполнил роль капитана Николая Дымова.