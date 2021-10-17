Бастрыкин наградил актеров из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актеры из сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова, Александр Половцев и Евгений Дятлов получили медали «10 лет Следственному комитету Российской Федерации». Награды им вручил глава СКР Александр Бастрыкин.

Актеры наградили за воплощение на экране образа честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска, пояснили в пресс-службе ведомства.

Награждение прошло в рамках встречи с ветеранами Ленинградского уголовного розыска и следствия в Санкт-Петербурге. Бастрыкин призвал их делиться своими воспоминаниями и опытом с молодым поколением.

«Расскажите, что такое профессиональный сыщик, что такое раскрывать преступления, не спать ночами и каждый день вступать в борьбу с преступностью, твердо и уверенно стоять на страже закона и правопорядка», — сказал он.

Детективный сериал «Улицы разбитых фонарей» выходил с 1998 по 2019 год. Он рассказывал о работе правоохранительных органов Санкт-Петербурга. Мельникова сыграла в сериале следователя Анастасию Абдулову, Половцев был майором Олегом Соловцом, а Дятлов исполнил роль капитана Николая Дымова.