Общество 28 декабря 2022, 20:46 Бастрыкин исполнил три детских желания в рамках благотворительной акции Глава СК РФ Бастрыкин в акции «Елка желаний» подарил детям гитары и встречу с дельфинами Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Три детских новогодних желания исполнил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Видеоролик с поздравлениями и вручением подарков разместили на YouTube-канале СК РФ.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин принял участие во Всероссийской благотворительной акции „Елка желаний“ и исполнил заветные мечты двух девочек из столицы и мальчика из Донецка», — сообщили в Следственном комитете.

Реклама

Самая юная участница акции четырехлетняя Юля мечтала поплавать с дельфинами, а 11-летняя Арина и 13-летний Никита загадали желание — получить в подарок гитару. Никита — житель Донецка, его дом был разрушен, а сам мальчик получил ранения, и родители отправили его на реабилитацию в Москву.

Реклама

Бастрыкин пригласил всех детей в Следственный комитет, где в праздничной обстановке вручил им новогодние подарки. Глава СК предложил Арине и Никите испробовать в деле подарки и сам исполнил несколько композиций на гитаре.

Президент России Владимир Путин по традиции принял участие в акции «Елка желаний». Детям подарили долгожданные подарки, после чего глава государства лично позвонил одной девочке, желание которой он исполнил. Александра из Запорожской области мечтала побывать в Крыму и встретиться там с Дедом Морозом.