Бастрыкин исполнил мечту пострадавшего при нападении на гимназию в Казани мальчика

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин исполнил желание мальчика, пострадавшего при нападении на казанскую гимназию. Он выполнил его мечту в ходе акции «Елка желаний». Об этом сообщило РИА «Новости».

Мальчик до сих пор находится в московской больнице. Он очень хотел конструктор Lego, чтобы было чем отвлечься от процедур. Конструктор подарили от имени Бастрыкина не только ему, но и его соседу по палате, ведь ребята очень сдружились.

Пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко устроила для мечтающих стать врачами девочек возможность посетить детский город профессий в Центральном детском магазине. Теперь они выбирают между карьерами врача, флориста и дизайнера.

А замруководителя управления физической защиты и комендантских служб СК Дмитрий Сундиков подарил восьмилетней девочке собаку-робота. Ребенку также дали прокатиться на ведомственной машине с мигалкой.

Ранее в акции принял участие президент РФ Владимир Путин. Он помог решить жилищный вопрос семье 14-летнего Марка из Подмосковья, которому ранее подарил на Новый год гитару.